استشهاد فلسطينيين برصاص إسرائيلي على حدود قطاع غزة

القوات الإسرائيلية تلقي قنابل صوتية على المصلين الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس في 11 أغسطس 2019. (فرانس برس)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحركة حماس، اليوم الجمعة، استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات قرب حدود القطاع، وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ اندلاع الاحتجاجات في 30 مارس العام الماضي إلى 308 فلسطينيين.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة لفرانس برس: «استشهد مواطنان أحدهما علي سامي علي الأشقر (17 عاما)، الذي أصيب برصاصة في العنق أطلقها جنود الاحتلال شرق جباليا، والآخر أصيب برصاصة قاتلة في البطن في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، وهو الفتى خالد محمد الربعي (14 عاما)»، حسب «فرانس برس».

وأوضح القدرة أن «66 مصابا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة بينهم 38 أصيبوا بالرصاص الحي، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء قمع فعاليات الجمعة الثالثة والسبعين لمسيرات العودة»، لافتا إلى أن «عشرات المشاركين أصيبوا أيضا بالاختناق والإغماء نتيجة قنابل الغاز (المسيل للدموع) قرب السياج الحدودي الفاصل».

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من جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في بيان، إن «استهانة الاحتلال بدماء المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة جريمة يتحمل الاحتلال كامل تداعياتها».

وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ اندلاع الاحتجاجات في 30 مارس العام الماضي إلى 308 فلسطينيين، ومنذ ذلك التاريخ ينظم الفلسطينيون احتجاجات كل يوم جمعة قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عقد، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين.