واشنطن: الكشف عن «خطة إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي» خلال أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 سبتمبر 2019, 10:03 مساء
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، (أرشيفية: رويترز)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني سيتم الكشف عنها في الأسابيع المقبلة.

وقال بومبيو أثناء زيارته ولاية كنساس: «نجري مشاورات مكثفة في المنطقة منذ عامين ونصف العام. أعتقد أنه في الأسابيع المقبلة سنكشف عن رؤيتنا»، مضيفا: «آمل أن يرى العالم هذا كأساس لبناء المستقبل. إنها مشكلة صعبة، سيتعين على هذين الشعبين في النهاية حلها بمفردهما، لكننا نعمل بجد من أجل ذلك»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وتأتي تصريحاته غداة استقالة جيسون غرينبلات، مستشار ترامب وأحد المهندسين الرئيسيين لهذه الخطة مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس، وديفيد فريدمان، السفير الأميركي لدى إسرائيل، واعتبر البعض استقالة غرينبلات اعترافا ضمنيا بالصعوبات الأميركية في فرض هذه الرؤية من أجل السلام.

كان غرينبلات صرح أواخر أغسطس أن خطة السلام التي لا تزال طي الكتمان منذ عامين ونصف العام، وأرجئ إعلانها مرارا، لن يتم طرحها قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل المقررة في 17 سبتمبر.

لكن تم إعلان الجانب الاقتصادي منها في يونيو، ويتضمن مبلغ خمسين مليار دولار من الاستثمارات الدولية في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدى عشرة أعوام. لكن المسؤولين الفلسطينيين رفضوا الخطة الأميركية على خلفية استمرار القطيعة مع إدارة ترامب، التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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ويعتبر غرينبلات قريبا جدا من إسرائيل، وأثار غضب الدبلوماسيين الأوروبيين في الأمم المتحدة في يوليو، حين اعتبر «السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط لن يصنعه القانون الدولي أو قرارات مكتوبة غير واضحة».

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