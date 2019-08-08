مصر: مقتل 17 إرهابيا من حركة حسم المسؤولة عن تنفيذ انفجار وسط القاهرة

صور للانفجار الذي وقع بوسط القاهرة الأحد 4 أغسطس. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 17 إرهابيا من حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي والمسؤولة عن تنفيذ الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بوسط القاهرة.

وقال بيان للداخلية صدر مساء اليوم الخميس ونقله موقع التليفزيون المصري أن «نتائج الفحص أسفرت عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية، وتم استئذان النيابة لضبط تلك العناصر في وكرين إرهابيين».

وأضاف أنه «عقب ضبط المتهم إبراهيم خالد، وأثناء إرشاده عن مكان اختباء الإرهابى الهارب إسلام محمد قرنى محمد، السابق اتهامه فى إحدى قضايا تصنيع المتفجرات وإتلاف محولات الكهرباء وهو أحد عناصر حركة حسم الإرهابية بمنطقة التبين بحلوان، أطلق الإرهابي إسلام محمد قرنى النيران على القوات ومحاولة الهرب وتمكين زميله من الهرب فتم التعامل معهما مما أسفر عن مصرعهما».

وأوضح البيان أن «الوكرين أحدهما مبنى مهجور بالطريق الصحراوي بمركز إطسا بالفيوم، والثاني شقة كائنة بمنطقة الشروق بالقاهرة، حيث لقى 8 إرهابيين في الوكر الأول بالفيوم مصرعهم، كما عثر بحوزتهم كمية من الأسلحة».

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ووفق البيان «لقى 7 إرهاببين مصرعهم خلال مداهمة الوكر الإرهابي الثاني بمنطقة الشروق بعد تبادل إطلاق النار مع القوات».

وذكر البيان أن «قوات الأمن قامت بمداهمة وكر للإرهابيين بمدينة الشروق شرق القاهرة، وأطلقت المجموعة النيران على القوات بكثافة، وأسفر التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران عن مصرع 7 إرهابيين من الخلية الإرهابية المسلحة، والعثور بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وبندقية خرطوش ومعمل لتصنيع العبوات المتفجرة بداخله كميات مختلفة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة».

وكانت قوات الأمن قامت اليوم أيضا بتصفية 8 مسلحين في اشتباكات بالقرب من قصر الباسل بمركز إطسا بمحافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة.

وقالت الوزارة إن «الجهود توصلت إلى أن منفذ الحادث (التفجير في محيط معهد الأورام) هو عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن، والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2019، والمعروفة بطلائع حسم، وجرى التعرف على الجثة عبر مضاهاة البصمة الوراثية الموجودة من أشلاء الضحايا».

وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الخميس، إن العناصر الإرهابية متورطة في حادث تفجير سيارة مفخخة بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل بنطاق محافظة القاهرة.

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كانت وزارة الداخلية أعلنت يوم الإثنين الماضي أن «الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه».

ووفقا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 قتيلا، و47 مصابا.