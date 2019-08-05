الداخلية المصرية: سيارة مفخخة تابعة لـ«حسم الإخوانية وراء انفجار «معهد الأورام»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 04:16 مساء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن الفحص المبدئي لحادث انفجار إحدى السيارات بمنطقه القصر العيني أمام «معهد الأورام» مساء أمس الأحد، والذي تبين أنه نتيجه تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وأشار بيان الوزارة إلى أن «الأجهزة المعنية انتقلت وأجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، تبين أنها إحدى السيارات المُبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها».

سقوط قتلى وجرحى في انفجار جراء اصطدام سيارات وسط العاصمة المصرية

وأعلنت وزارة الصحة المصرية الإثنين ارتفاع حصيلة الحادث إلى 19 قتيلا على الأقل.

وأضافت الداخلية إلى أن «التقديرات تشير إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية». وتابع بيان وزارة الداخلية المصرية أن «التحريات المبدئية وجمع المعلومات توصلت إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها».

ارتفاع حصيلة حادث تصادم نتج عنه انفجار في القاهرة إلى 19 قتيلا

واختتم البيان أنه «جار استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

وأعلنت وزارة الداخلية، مساء أمس، أنه حال سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذي أدى إلى حدوث الانفجار نتيجة الاصطدام ، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

 

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