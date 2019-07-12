الأمم المتحدة تستعد لإصدار «قائمة عار» بشأن الانتهاكات بحق الأطفال في اليمن

تشييع أطفال قتلوا في هجوم على حافلتهم في صعدة باليمن في أغسطس 2018, (أ ف ب)

تستعد الأمم المتحدة لإصدار تقرير يضم «قائمة عار» بمرتكبي الانتهاكات بحق الأطفال في اليمن، فيما من المتوقع أن يُحجم التقرير عن توجيه انتقادات شديدة الى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، رغم مقتل عشرات الأطفال في قصف حافلة هناك العام الماضي، وفق دبلوماسيين.

ومن المقرر أن يُصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «قائمة العار» السنوية في وقت لاحق هذا الشهر وقبل اجتماع مجلس الأمن الدولي في 2 أغسطس بشأن الأطفال والصراعات المسلحة.

وتم إدراج التحالف على القائمة السوداء للأمم المتحدة عام 2016، لكنه رُفع لاحقا بعد رد فعل غاضب للسعودية وتهديدها بقطع التمويل عن برامج الأمم المتحدة.

ولتهدئة الرياض، قامت الأمم المتحدة بتقسيم القائمة إلى قسمين عام 2017 وإدراج التحالف في «القسم ب»، الذي يسلّط الضوء على الجهود التي يبذلها التحالف لتفادي قتل وتشويه الأطفال في اليمن.

وبحسب دبلوماسيين على دراية بالتقرير، فقد تسلم غوتيريش مسوّدة توصيات من مبعوثته التي رأت أن التحالف يجب أن يبقى في القسم الخاص في القائمة التي تلحظ مراجعة الإجراءات المتخذة لتجنب استهداف مدنيين.

وتأتي هذه التوصيات في أعقاب مقتل 40 طفلا في أغسطس العام الماضي، عندما هوجمت حافلتهم في محافظة صعدة، وأقر التحالف بعدها بحصول «أخطاء».

وأوصت فيرجينا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، بأن يتم نقل ما يتصل بالقوات المسلحة في بورما وسوريا وجنوب السودان إلى القسم الخاص بمراجعة مع توضيح الإجراءات المتخذة لحماية الأطفال، وفق دبلوماسيين.

وعود فارغة

ويبقى من غير الواضح إن كان غوتيريش سيدعم توصيات مبعوثته في تقريره الأخير، لكن جماعات حقوق الإنسان أعربت عن تخوفها.

وقالت مديرة برنامج الأطفال والصراعات في منظمة «ووتش لست» غير الحكومية، أدريان لابار، إنه «لا ينبغي للأمين العام غوتيريش أن يموّه الكلام عندما يتعلق الأمر بتسمية مرتكبي هذه الجرائم، ويجب أن يضع جميع المنتهكين في قائمة عار واحدة».

وأضافت «طالما استمرت الغارات الجوية التي تقودها السعودية والإمارات في قتل وتشويه الأطفال في اليمن، فإن التحالف لا يستحق أي ثناء على وعوده الفارغة بحمايتهم».

وقال مدير الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش لويس شاربونو «في 2018 وحتى عام 2019 واصل التحالف الذي تقوده السعودية شن هجمات على المدارس والمستشفيات تم توثيقها جيدا، إضافة إلى انتهاكات جسيمة أخرى ضد الأطفال في اليمن».

وأضاف أن التحالف «يجب ألا يحصل على ثناء غير مستحق من خلال ادراجه في القسم ب» من قائمة العار.

محكمة للمتمردين الحوثيين في صنعاء تقضي بإعدام 30 شخصًا بتهمة التجسس

ورفض متحدث باسم «غامبا» التعليق، وقال إن التقرير النهائي لم ينشر بعد.. إذ أبلغت غامبا مجلس الأمن في أبريل الماضي أن عدد الانتهاكات بحق الأطفال التي تم التحقق منها في اليمن مذهلة، وألقت باللوم على التحالف والمتمردين الحوثيين.

وتم تجنيد أكثر من 3000 طفل وقتل أو تشويه ما لا يقل عن 7500 بين أبريل 2013 ونهاية عام 2018.

وأشارت غامبا إلى أن الأمم المتحدة تحققت من 350 هجوما على المدارس والمستشفيات في اليمن خلال تلك الفترة.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعا داميا منذ يوليو 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين الذي يسيطرون منذ نحو أربع سنوات على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وتسبّب هذا النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.