بالفيديو: المحتجون من اليهود «الفلاشا» يهتفون باسم فلسطين

هتف الآلاف من اليهود «الفلاشا»باسم فلسطين خلال تظاهرة في حيفا حيث تتواصل منذ أيام انتفاضة «الفلاشا»، في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1948، ضد عنصرية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب مقتل شاب إثيوبي في حيفا.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة مقطع فيديو للمحتجين من يهود الفلاشا، وهم يهتفون نكاية بالسلطات الإسرائيلية باسم فلسطين.

وناشد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحتجين «التوقف عن إغلاق الطرق»، مشيراً إلى أن طائفة اليهود الفلاشا «تواجه مشكلات في إسرائيل».

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وتقول الشرطة أن 111 شرطيًا أصيبوا بجروح بعد أن ألقيت عليهم الحجارة والزجاجات الحارقة.

حكومة الاحتلال تفشل في السيطرة على انتفاضة «الفلاشا»

وسمحت الشرطة للمتظاهرين بإغلاق الطرق في بعض المواقع لمنع اندلاع مواجهات مباشرة، وتعمدت عدم تصعيد الوضع تجنبًا لإثارة مشاعر الغضب في أوساط المحتجين بشكل إضافي.