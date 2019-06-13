«العسكري السوداني» يعلن انتهاء التحقيق في فض الاعتصام واعتقال ضباط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 10:53 مساء
متظاهرون سودانيون يقطعون أحد الطرق في الخرطوم بعد فض الاعتصام في 3 يونيو 2019. (فرانس برس)

قال المجلس العسكري في السودان اليوم الخميس، إن بعض الضباط اعتقلوا لدورهم في فض اعتصام في الخرطوم بالعنف، مؤكدًا أن «التحقيق في فض الاعتصام انتهى والنتائج ستعلن يوم السبت».

وقال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، الفريق أول شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي، إن هناك أكثر من انقلاب تم التخطيط له في الفترة السابقة ضد المجلس وتم إحباطها، حسب ما أفادت وكالة أنباء «رويترز».

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وأضاف كباشي، أن «هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن تتألف إحداهما من خمسة أفراد والأخرى بها أكثر من 12 شخصا».

وأقرّ كباشي، بأنّ المجلس هو الذي أمر بفضّ الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في الثالث من يونيو في عملية شابتها «بعض الاخطاء والانحرافات» وتسبّبت بمقتل العشرات.

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