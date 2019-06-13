السعودية تتعهد باتخاذ إجراءات مناسبة لحماية موانئها بعد هجوم عمان

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال اللقاء الوزاري في أبوظبي، 11 نوفمبر 2018. (فرانس برس)

أكد وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح، اليوم الخميس، أن بلاده تتابع بقلق بالغ أنباء الهجوم الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عُمان، إحداهما محملة بميثانول من مدينة الجبيل.

ونقلت جريدة «الشرق الأوسط» السعودية عن الفالح قوله إن «المملكة تشجب هذه الأعمال الإرهابية، وخصوصًا على خلفية الهجوم المماثل الذي وقع الشهر الماضي واستهدف سفنًا سعودية قرب سواحل دولة الإمارات».

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وشدد على أن «السعودية ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية»، داعيًا المجتمع الدولي «لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية».

وأوضح الفالح أن «وزارة الطاقة وشركة أرامكو السعودية رفعت درجة الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية»، مُجدِّداً التزام المملكة «بتوفير إمدادات موثوقة من النفط إلى الأسواق العالمية».

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ودعا الفالح، المجتمع الدولي إلى «الاضطلاع بمسؤوليته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسبًا للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة، وما تشكله من خطر على الاقتصاد العالمي».