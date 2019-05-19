وزير الخارجية السعودي: لا نريد حربًا في المنطقة.. وسنرد بقوة على أي اعتداء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 مايو 2019, 02:50 صباحا

شدد وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، على أن «السعودية لا تريد حربا في المنطقة، ولكنها سترد بقوة وحزم على أي اعتداء»، متهمًا النظام الإيراني بأنه «لا يعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة».

ودعا الجبير، في مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من اليوم الأحد، طهران على «التعايش مع دول المنطقة والتوقف عن التدخل في شؤونها»، مناشدًا قادتها بـ«الامتناع عن تبني السياسات التخريبية، والالتزام بقواعد حسن الجوار» -حسب ما نقلت قناة العربية السعودية؟.

وقال الجبير، إن «السعودية لا تريد حربا في المنطقة، وفي حال اختار الطرف الآخر الحرب، فإن المملكة سترد بقوة»، مؤكدًا أن «دول المنطقة عانت من جرائم النظام الإيراني وتدخلاته في شؤونها».

وأشار إلى «تورط طهران في جرائم بإرسال متفجرات ودفع حجاج إلى المساس بأمن الحج، فضلا عن تورطها في اعتداءت على دبلوماسيين سعوديين».

وتحدث الجبير، عن دعم طهران للميليشيات الحوثية التي أطلقت أكثر من 255 صاروخا باليستيا على السعودية.

وعن قطر، قال الجبير: «لا نسمح للدوحة بدعم التطرف والإرهاب، أو بتحولها إلى منصة للعنف أو منبر للجماعات الإرهابية»، موضحًا أن «قطر لا يمكن أن تستمر في انتهاج ذات السياسات التي تبنتها على مدى العشرين عاما الماضية».

وفي وقت سابق السبت، دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مدينة مكة يوم الخميس 30 مايو الجاري؛ لبحث الاعتداءات الأخيرة في السعودية والإمارات.

اقرأ أيضًا.. ملك السعودية يدعو لعقد قمتين عربية وخليجية طارئتين 30 مايو

وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية، بسبب مخاوف من اندلاع صراع أميركي - إيراني. وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعض دبلوماسييها من سفارتها في بغداد بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات نفط في ميناء بالإمارات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايرن ميونيخ يحسم لقب الدوري الألماني بفوز عريض
رياضة عالمية
نشر تفاصيل شهادة ميلاد طفل الأمير هاري وميغن
منوعات
عودة «أبراهام لينكولن» إلى الخليج توقظ ذكرى الحرب لدى العراقيين
عربى
تواصل أزمة السيولة.. طوابير على الصرف واحتجاجات أمام المصارف
ليبيا
فرنسا تحقق رقمًا قياسيًا كأول وجهة سياحية عالمية لعام 2018
اقتصاد
كاركاتير حليم - تجار الحروب والأسعار
كاريكاتير
أليغري لن يكون مدرب يوفنتوس الموسم المقبل
رياضة عالمية
كونتي: أكدت لحفتر أنه لا يمكننا العمل مع خيار عسكري.. العنف لا يولد إلا العنف
ليبيا
أطفال النازحين: متى نعود إلى بيوتنا وأصدقائنا؟
ليبيا
ملف الشركات الأجنبية.. خلافات سياسية أم مخالفات قانونية؟
ليبيا
بالتنسيق مع الجيش الليبي.. الإمارات تعلن إطلاق أربعة آسيويين احتجزوا غرب ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: قرار وقف حرب العاصمة يدخل المطبخ السياسي الدولي
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثائقي حول أول فريق وطني ليبي لـ«الرغبي» يحصد جائزة دولية