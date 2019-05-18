ملك السعودية يدعو لعقد قمتين عربية وخليجية طارئتين 30 مايو

دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مدينة مكة يوم الخميس 30 مايو الجاري؛ لبحث الاعتداءات الأخيرة في السعودية والإمارات.

وقال مصدر مسؤول بالخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن «خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440، الموافق 30 مايو 2019 م؛ لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة».

وأضاف المصدر أن «عقد القمتين يأتي حرصًا من الملك سلمان على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة».

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وأشار البيان إلى أن الاعتداءات الأخيرة أحدثت «تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية».

وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية، بسبب مخاوف من اندلاع صراع أميركي - إيراني. وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعض دبلوماسييها من سفارتها في بغداد بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات نفط في ميناء بالإمارات.

وتعرضت محطتان للنفط بالسعودية الثلاثاء الماضي، إلى هجوم بطائرات من دون طيار مفخخة، أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية بعد ذلك مسئوليتها عن الهجوم.

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واتهمت السعودية،الخميس، إيران بإعطاء الأوامر للمتمردين اليمنيين بمهاجمة منشآتها النفطية قرب الرياض بطائرات من دون طيار، لكن وزارة الخارجية الإيرانية، نفت أمس الجمعة، اتهامات السعودية.