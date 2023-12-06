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ابتكار حزام ذكي يحل محل عصا المكفوفين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 12:21 مساء
ابتكار حزام ذكي يحل محل عصا المكفوفين
حزام ذكي لمساعدة المكفوفين (أرشيفية: الإنترنت)
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طورت شركة التكنولوجيا الصينية «AI Guided» حزاما ذكيا لمساعدة المكفوفين في استبدال العصا التقليدية أطلق عليه اسم «GUDi»، وذكر موقع الشركة أن المتخصصين الصينيين أرفقوا «GUDi» بكاميرا 8 ميغابكسل وأجهزة إلكترونية لتحديد المساحة التي يتحرك فيها الكفيف.

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ويساعد الذكاء الصناعي المدمج بالحزام الذي يرتديه الكفيف في تقييم الأوضاع بالوقت الفعلي، إذ يحدد ما إذا كان هناك عائق بالطريق فيقوم الحزام بتنشيط وحدات ردود الفعل اللمسية، فيشعر الكفيف باهتزازات تشير إلى الاتجاه الذي يجب أن يلتزم به، حسب «روسيا اليوم».

إمكان الاتصال بالهاتف المحمول
ويحتوي حزام «GUDi» على تطبيق خاص للهاتف المحمول يتصل به عبر البلوتوث، تتوافر فيه أزرار «برايل» للتحكم، حيث يمكن للمستخدم الإشارة إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه وسيرسم الحزام الطريق الأكثر أمانا ويبدأ في الإشارة إلى المسار باستخدام إشارات اللمس.

وقد دخل «GUDi» مرحلة الإنتاج على دفعات، والحزام الذكي متاح حاليا للطلب المسبق على«Indiegogo» بسعر 85000 روبل. وإذا نجح التمويل المشترك لهذا المنتج، فستبدأ المبيعات في النصف الثاني من العام 2024.

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