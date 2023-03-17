تنزانيا تفقد أحد أشهر أسودها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الحياة البرية في تنزانيا، الخميس، أن متنزه سيرينغيتي الوطني فقد أسدا مشهورا بلحيته الكثيفة، إذ قضى في مواجهة مع أسود آخرين أصغر سنا.

وقالت الناطقة باسم هيئة المتنزهات الوطنية في تنزانيا كاثرين مبيني إن الأسد بوب جونيور البالغ 12 عاما قُتل الأسبوع الماضي في قتال مع أسود منافسة.

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وأوضحت أن «من الشائع أن تتقاتل الحيوانات على الأراضي في سن معينة، وخصوصا الأسود»، وفق «فرانس برس».

وغالبا ما كان هذا الحيوان يوصف بأنه «أسد سيرينغيتي»، وكان يسهل على السياح التعرف عليه بسبب لحيته الكثيفة، التي كان لوالده بوب الذي أطلق عليه هذا الاسم تيمنا بمغني الريغي الشهير بوب مارلي المعروف بجدائل شعره.

الأسود الأفريقية

ويمكن أن تعيش الأسود الأفريقية حتى 18 عاما في الحرية، وفقا لمنظمة «كاتس أوف أفريكا» المتخصصة.

ويضم متنزه سيرينغيتي في شمال تنزانيا ما بين 3000 و3500 أسد، وفقا للسلطات المسؤولة عن الحياة البرية.

إلا أن الوجود البشري المتزايد في مناطق هجرتها والصيد يحدّان من مساحة مَواطن هذه الحيوانات.