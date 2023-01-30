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غضب في كينيا بعد تعقيم أسد مهدد بالانقراض

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 11:42 صباحا
غضب في كينيا بعد تعقيم أسد مهدد بالانقراض
أسد ولبؤة في قفصهما في حديقة برلين للحيوانات في 24 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
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 دعا سكان كينيون إلى إطلاق أحد الأسود لتمكينه من التكاثر بحرية، فيما دافع مسؤولون عن قرارهم إجراء عملية قطع القناة الدافقة لهذا الحيوان الأسير.

وأوضحت هيئة الحياة البرية في كينيا أن عملية تعقيم بغرض «ضبط التكاثر في مكان الأسر» أجريت للأسد البالغ ثلاث سنوات، والمشمول ببرنامج إعادة تأهيل في نيروبي يهدف إلى إنقاذ الحيوانات اليتيمة أو المصابة، وفق «فرانس برس».

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لكن هذه الخطوة أثارت غضبا، إذ دعا بعض الكينيين الهيئة إلى إطلاق الأسد في البرية لزيادة أعداد الأسود المهددة بالانقراض.

وأوضحت الهيئة في بيان، السبت، أن «الحيوانات البرية التي ترضع من زجاجة تفقد غرائزها الطبيعية وإذا أُطلقت في البرية تكون معرضة للخطر».

قطع القناة الدافقة
وأضافت أن «المسؤولين أمروا بقطع القناة الدافقة، نظرا إلى أن التكاثر «غير مسموح به في مراكز أسر» الحيوانات.

وتضم حديقة نيروبي الوطنية عددا كبيرا من أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض والتي يستطيع الجمهور مشاهدتها وهي ترعى.

لكن السنوريات الكبيرة تتعرض لمخاطر متزايدة في واحدة من أسرع مدن إفريقيا نموا، وخصوصا في مناطق الصيد السابقة.

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