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بعد انقراضها.. الهند بدأت بإطلاق فهود في البرية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 05:00 مساء
بعد انقراضها.. الهند بدأت بإطلاق فهود في البرية
فهد بحديقة نهرو للحيوانات في حيدر أباد، 12 مايو 2012 (أ ف ب)
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أطلقت السلطات الهندية في البرية زوجا من الفهود الناميبية، على ما أعلن، الأحد، وزير البيئة بوبندر ياداف، في إطار مشروع لإعادة إدخال هذا النوع من الحيوانات إلى الدولة الآسيوية بعد انقراضها قبل أكثر من 70 عاما.

وكتب ياداف على «تويتر» أن «وضع الفهدين جيد» عقب إطلاقهما في متنزه كونو الوطني بوسط الهند بعدما أمضيا فيه شهورا داخل قفص بهدف تمكينهما من التأقلم، وفق «فرانس برس».

والفهدان اللذان يحملان اسمَي أوبان وآشا، هما أول دفعة يتم إطلاقها من ثمانية فهود وصلت من ناميبيا في سبتمبر الفائت، عقب موافقة المحكمة العليا الهندية العام 2020 على استيراد فهود أفريقية «إلى مكان اختير بدقة» وعلى أساس تجريبي.

ووصل 12 فهدا آخر إلى الهند خلال الشهر الفائت، وتأمل السلطات في أن تتكاثر الفهود بعد إطلاقها وأن يصل عددها إلى مئة في غضون عشر سنوات.

وأوضحت السلطات أن عملية نقل فهود من ناميبيا إلى الهند هي أول عملية من نوعها تجري من قارة إلى أخرى.

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وكانت الهند تضم سابقا فهودا آسيوية، لكن أميرا هنديا قتل آخرها العام 1947، ثم أُعلن رسميا العام 1952 انقراض هذا النوع.

وأُطلقت فهود أفريقية، وهي نوع فرعي مختلف عن الفهود الآسيوية، في متنزه كونو الوطني المعروف بمراعيه العشبية الشاسعة ووفرة الفرائس فيه.

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