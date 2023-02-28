نفوق أحد آخر الفهود الآسيوية في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

نفق، الثلاثاء، في إيران أحد آخر الفهود الآسيوية في العالم، ما أحدث موجة من الحزن بين الإيرانيين الذين تأثروا بمصير الفهد الصغير الذي وُلد العام 2022 داخل أحد الملاجئ.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» بأن «الفهد (بيروز) الذي نقل إلى المستشفى البيطري المركزي، الخميس، لإصابته بفشل كلوي، فارق الحياة بعد خضوعه لغسيل كلى»، وفق «فرانس برس».

وعلق رئيس المستشفى أميد مرادي على نفوق الفهد بالقول «نشعر بحزن كبير لخسارة (بيروز) ولفشل كل الجهود التي بُذلت لإنقاذه».

وبات «بيروز» فخرا وطنيا منذ ولادته في مايو 2022 بملجأ في شرق إيران.

وأثار هذا الحدث حماسة حينها، إذ لم يتبق في إيران سوى اثني عشر فهدا آسيويا، وهو نوع معرض لخطر الانقراض بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

ومنذ نقله إلى المستشفى، عبر إيرانيون كثر عن تعاطفهم مع الفهد الصغير عبر الشبكات الاجتماعية.

وكتب أحدهم عبر «تويتر»، «بيروز هو مصدر السعادة الوحيد للأمة». وأبدى آخرون خشيتهم من «انقراض» السلالة التي ينتمي إليها هذا الحيوان، المعروفة باسم الفهد الآسيوي أو الفهد الإيراني، مع نفوق بيروز.

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والفهد هو أسرع حيوان في العالم، إذ تصل سرعته إلى 120 كيلومترا في الساعة. ولا يزال موجودا في أجزاء من جنوب أفريقيا، لكنه اختفى فعليا من شمال أفريقيا وآسيا.

وأطلقت إيران، وهي من آخر الدول في العالم التي تعيش فيها الفهود الآسيوية في البرية، برنامج حماية تدعمه الأمم المتحدة في العام 2001.