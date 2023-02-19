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روسيا تكشف موعد إرسال مركبتها لإغاثة 3 رواد فضاء عالقين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 10:18 صباحا
روسيا تكشف موعد إرسال مركبتها لإغاثة 3 رواد فضاء عالقين
مركبة «سويوز إم إس 22» في قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان في 21 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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بعد أيام من تأجيل إطلاقها، سترسل روسيا مركبة إغاثة في 24 فبراير لإعادة ثلاثة رواد فضاء، أحدهم أميركي من محطة الفضاء الدولية.

وقال مصدر داخلي في وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) إن «الإطلاق مقرر في 24 فبراير»، مضيفا أن القرار النهائي يعود إلى اللجنة الدولة التي ستجتمع «قريبا».

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في وقت سابق السبت، قالت «روسكوسموس» في بيان إن «مجلس كبار المصممين (في قطاع الفضاء) أوصى لجنة الدولة بتحديد موعد إطلاق مركبة الفضاء (سويوز إم إس -23) من بايكونور في 24 فبراير الساعة 03:34 بتوقيت موسكو» (00:24 توقيت غرينتش)، وفق «فرانس برس».

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية، الإثنين، تأجيل إطلاق المركبة الفضائية «سويوز إم إس - 23»، التي كان من المفترض أن تعيد ثلاثة رواد فضاء إلى الأرض، حتى أوائل مارس على أبعد تقدير بعد رصد تسرب جديد على متن مركبة فضائية أخرى ملتحمة في محطة الفضاء الدولية.

تسرب أول
وحصل هذا الحادث الجديد بعد شهرين من تسرب أول في مركبة فضائية أخرى رأسية في محطة الفضاء الدولية، كان من المفترض أن تجلب اثنين من رواد الفضاء الروس وزميلا أميركيا لهم إلى الأرض.

في مواجهة استحالة استخدام الكبسولة المتضررة، أعلنت «روسكوسموس» في منتصف يناير أنها تريد استخدام مركبة أخرى، «سويوز إم إس- 23»، للذهاب إلى محطة الفضاء الدولية لاستعادة الطاقم.

وتُعدّ محطة الفضاء الدولية من مجالات التعاون القليلة المتبقية بين موسكو وواشنطن منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام، والعقوبات الدولية التي تلت ذلك.

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