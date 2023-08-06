  • Alwasat News
Atwasat

من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 08:44 صباحا
من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟
تمثال برونزي لهنريتا لاكس للنحاتة هيلين ويلسون-رو، يقع في رويال فورت هاوس، بريستول. جرى الكشف عن التمثال في أكتوبر 2021 (الإنتنرت)
alwasat radio

عقد أقارب هينرييتا لاكس، وهي امرأة أمريكية من أصل أفريقي، أحدثت خلاياها السرطانية التي جمعت دون علم عائلتها إلى تقدم ثوري في مجال الطب، اتفاقاً مع «ثيرمو فيشر» ينهي دعوى قضائية ضد الشركة المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية. وتمكن الطرفان من التوصل إلى حل المسألة دون اللجوء إلى القضاء. على ما أفاد محامون الثلاثاء.
قالت كيمبرلي لاكس حفيدة هينرييتا في العام 2021، «لقد تعاملوا معها (جدتها) كعينة، مثل فأر مختبر»، واصفة سرقة الخلية بـ«العمل العنصري»..

بداية القصة ومعاناة المريضة بالسرطان
عانت لاكس التي تعمل في حقول التبغ عام 1951، من مرض السرطان، وخلال محاولات معالجتها قبل فترة وجيزة من وفاتها عن 31 عاما، سُحبت منها خلايا سرطانية شديدة المقاومة واستُخدمت لعقود من دون علم عائلتها، بحسب «فرانس برس».
وهذه الخلايا التي أطلق عليها اسم «هي لا» (الحرفان الأولان من اسمها وكنيتها) كانت الخلايا البشرية الأولى على الإطلاق التي تنمو بصورة مستمرة داخل المختبر، بينما كانت مختلف الخلايا الأخرى التي يجري جمعها تموت قبل هذه التجربة.

مكاسب المستفيدين دون علم أهل المريضة
وتوصلت الأبحاث التي أُجريت باستخدام الخلايا إلى اكتشافات نال أصحابها جوائز نوبل عنها، فيما استخدمتها مختبرات في مختلف أنحاء العالم لابتكار لقاحات، وخصوصا تلك المضادة لشلل الأطفال، والاستنساخ والإخصاب داخل أنابيب وابتكار عدد كبير من الأدوية، مما أتاح التقدم لمجال باتت تبلغ قيمته حالياً مليارات الدولارات.
ولم تكن عائلة لاكس تدرك شيئاً عن كل هذا وعن أهمية الدور الذي لعبته خلايا ابنتها في الاكتشافات الطبية حتى سبعينات القرن الفائت، ولم تفهمه بصورة كاملة إلا بفضل كتاب «الحياة الخالدة لهينرييتا لاكس» لمؤلفته ريبيكا سكلوت، الذي صدر عام 2010 وكان من الأكثر مبيعًا.
أعلن عن شروط التسوية التي جرى التوصل إليها بعد نحو عامين من رفع الدعوى في ولاية ميريلاند.
وأكدت شركة «ثيرمو فيشر» التوصل إلى الاتفاق، مستخدمة عبارات وكيلي الدفاع عن أسرة لاكس، بن كرامب وكريس سيغر. إن «الطرفين مسروران لأنهما تمكنا من التوصل إلى حل لهذه المسألة من دون اللجوء إلى القضاء».

صورة شخصية لهينرييتّا لاكس فلاحة أميركية من أصولٍ إفريقية، (الإنترنت)
صورة شخصية لهينرييتّا لاكس فلاحة أميركية من أصولٍ إفريقية، (الإنترنت)
غلاف كتاب الحياة الخالدة لهنرييتا لاكس - ريبيكا سكلوت (الإنترنت)
غلاف كتاب الحياة الخالدة لهنرييتا لاكس - ريبيكا سكلوت (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر
ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي

ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي
ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي

ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي
مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد

مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»

صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»
كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)
«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد

«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»
شاهد في «وسط الخبر»: انتخابات مجلس الدولة.. ماذا لو خسر خالد المشري؟

شاهد في «وسط الخبر»: انتخابات مجلس الدولة.. ماذا لو خسر خالد المشري؟
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم

مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم
كاريكاتير خيري - باتيلي!

كاريكاتير خيري - باتيلي!
أراء مستنسخة

أراء مستنسخة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
سباق مع الزمن لإنقاذ مرجان فلوريدا في مواجهة الحرارة
سباق مع الزمن لإنقاذ مرجان فلوريدا في مواجهة الحرارة
على شاطئ غزة.. «سينما البحر» مبادرة نادرة في قطاع لا يضم دور عرض
على شاطئ غزة.. «سينما البحر» مبادرة نادرة في قطاع لا يضم دور عرض
إعدام سفاح أميركي في فلوريدا
إعدام سفاح أميركي في فلوريدا
في خضم الجفاف .. البرازيل تنجح في خفض إزالة غابات الأمازون خلال يوليو
في خضم الجفاف .. البرازيل تنجح في خفض إزالة غابات الأمازون خلال ...
أدوية كوفيد البشرية لمعالجة قطط قبرص
أدوية كوفيد البشرية لمعالجة قطط قبرص
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ضابط استخبارات أميركي سابق يكشف مفاجأة عن أدلة وجود كائنات فضائية على الأرض
ضابط استخبارات أميركي سابق يكشف مفاجأة عن أدلة وجود كائنات ......
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في ......
امرأة بريطانية تؤكد أنها تعرفت إلى هوية «جاك السفاح»
امرأة بريطانية تؤكد أنها تعرفت إلى هوية «جاك السفاح»...
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا...
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين...
المزيد
«يوتيوبر» أميركي متّهم بإثارة أعمال شغب
«يوتيوبر» أميركي متّهم بإثارة أعمال شغب...
من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟
من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها ......
«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية
«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة ......
أدوية كوفيد البشرية لمعالجة قطط قبرص
أدوية كوفيد البشرية لمعالجة قطط قبرص...
في خضم الجفاف .. البرازيل تنجح في خفض إزالة غابات الأمازون خلال يوليو
في خضم الجفاف .. البرازيل تنجح في خفض إزالة غابات الأمازون ......
المزيد