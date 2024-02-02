شاهد في «اقتصاد بلس»: معرض ليبيا للغذاء.. هل يكون بوابة تجارية مع دول الجوار؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» المذاع على قناة «الوسط» (wtv) عديد الملفات الاقتصادية من بينها معرض ليبيا للغذاء الذي اختتمت فعالياته يوم الأربعاء الماضي.

واستمرت فعاليات المعرض في الفترة من 28 إلى 31 يناير الماضي على أرض معرض طرابلس الدولي بمشاركة 100 شركة محلية و115 شركة أجنبية متخصصة في الصناعات الغذائية والبلاستيكية وآلات ومعدات التصنيع وتقنية التعبئة والتغليف وتجهيز المطاعم والمقاهي من دول مصر وتونس وتركيا والهند والإمارات وإيطاليا والمغرب ومالطا وفرنسا والأردن.

وتعرج الحلقة على ترتيب ليبيا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2023؛ إذ حلت في المرتبة 170 مرتفعة مرتبة واحدة عن العام 2022 حين جاءت في المرتبة 171 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر.

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