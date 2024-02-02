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تكالة يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية مبادرة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 11:07 صباحا
تكالة يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية مبادرة باتيلي
لقاء تكالة والقائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا، 1 فبراير 2024. (مجلس الدولة)
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بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع القائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا تامر مصطفى الوضع السياسي في ليبيا ومبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي لحل الأزمة السياسية ووضع خارطة طريق للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

جاء ذلك في لقاء أمس الخميس، حيث أكد تكالة دعم المجلس جهود البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الانتخابات باعتبارها أحد أهم الاستحقاقات الوطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة وتلقى قبول الشعب الليبي، حسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على صفحته في موقع «فيسبوك».

تكالة يناقش مع السفير الألماني «خطة باتيلي» لحل الأزمة الليبية

واستعرض الطرفان العلاقات بين البلدين وسبل الدفع بالتعاون الثنائي في شتي المجالات بما يخدم مصلحة البلدين، وفق البيان.

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