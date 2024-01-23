شاهد في «تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، توابع أزمة شح السيولة التي عادت مرة أخرة تُنغِّص على المواطنين حياتهم، وسط صراع على السلطة ترك تأثيرًا على الظروف المعيشية في البلاد.

يعتقد مراقبون أن أزمة المال تمثل انعكاسًا طبيعيًا لأزمة الصراع على أموال الدولة، فإلى أين ستصل مشكلة السيولة، وسط قفزات في سعر الصرف بالسوق الموازية، تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

فما فرص انتهاء الصراع بين رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، هذا ما يناقشه البرنامج مع كل من: الخبير الاقتصادي إدريس الشريف، ورجل الأعمال حسني بي، والمستشار الاقتصادي محمد الطاهر يوسف.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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