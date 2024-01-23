صعود العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت أسعار صرف العملات الدولية المتداولة ارتفاعا حادا أمام الدينار في تداولات السوق الموازية اليوم الثلاثاء، مقارنة بأمس الإثنين.

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي خلال تداولات السوق الموازية اليوم، مسجلًا 6.49 دينار مقابل 6.36 دينار.

ووصل سعر صرف اليورو إلى مستوى 7.01 دينار مقابل 6.88 دينار الإثنين، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما صعد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى مستوى 8.10 دينار مقابل 7.82 دينار.

ارتفاع سعر صرف الدينار التونسي وكسر الذهب

وسجل الدينار التونسي ارتفاعا إلى مستوى 2.05 دينار من 2.00 دينار الإثنين، بينما استقرت العملة التركية عند مستوى 0.21 دينار.

وسجل سعر كسر الذهب «عيار 18» ارتفاعا إلى 306 دنانير مقابل 303 دنانير الإثنين.

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أسعار صرف العملات الدولية في السوق الرسمية

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.81 دينار، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

بينما انخفض سعر صرف اليورو إلى 5.24 دينار من 5.25 دينار، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.13 دينار من 6.12 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي بالسوق الرسمية

وثبت سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار.

وبينما لم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.15 دينار، زاد سعر اليوان الصيني إلى 0.67 دينار من 0.66 دينار أمس.