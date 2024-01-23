  • Alwasat News
Atwasat

صعود العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 01:51 مساء
صعود العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
صورة مركبة لعملات دولية والعملة الليبية. (بوابة الوسط)
WTV_Frequency

سجلت أسعار صرف العملات الدولية المتداولة ارتفاعا حادا أمام الدينار في تداولات السوق الموازية اليوم الثلاثاء، مقارنة بأمس الإثنين.

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي خلال تداولات السوق الموازية اليوم، مسجلًا 6.49 دينار مقابل 6.36 دينار.

ووصل سعر صرف اليورو إلى مستوى 7.01 دينار مقابل 6.88 دينار الإثنين، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما صعد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى مستوى 8.10 دينار مقابل 7.82 دينار.

ارتفاع سعر صرف الدينار التونسي وكسر الذهب
وسجل الدينار التونسي ارتفاعا إلى مستوى 2.05 دينار من 2.00 دينار الإثنين، بينما استقرت العملة التركية عند مستوى 0.21 دينار.

وسجل سعر كسر الذهب «عيار 18» ارتفاعا إلى 306 دنانير مقابل 303 دنانير الإثنين.

- «فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023
- «اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار
- علي الحبري: ما السيناريوهات المطروحة أمام الدينار الليبي؟

أسعار صرف العملات الدولية في السوق الرسمية
تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.81 دينار، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

بينما انخفض سعر صرف اليورو إلى 5.24 دينار من 5.25 دينار، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.13 دينار من 6.12 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي بالسوق الرسمية
وثبت سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار.

وبينما لم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.15 دينار، زاد سعر اليوان الصيني إلى 0.67 دينار من 0.66 دينار أمس.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم

«مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم
«تحقيقات»: ليبيا.. أغنى مدن النفط بلا وقود!

«تحقيقات»: ليبيا.. أغنى مدن النفط بلا وقود!
«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر

«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر
«في التسعين»: التحكيم الليبي.. أخطاء واعتداءات

«في التسعين»: التحكيم الليبي.. أخطاء واعتداءات
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس

وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي

أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي
طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي

طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي
شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»
تشريح القنفذ ـ القذافي والوحدة (23)

تشريح القنفذ ـ القذافي والوحدة (23)
أهالي أسرى الاحتلال لأعضاء الكنيست: «لن نسمح لكم بالتنفس حتى يعود أولادنا»

أهالي أسرى الاحتلال لأعضاء الكنيست: «لن نسمح لكم بالتنفس حتى يعود أولادنا»
شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال بمواقع مختلفة في قطاع غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال بمواقع مختلفة في قطاع غزة
«الفراعنة» في مواجهة التحدي الأكبر لـ«أسماك القرش الزرقاء» أملا في البقاء بأمم أفريقيا

«الفراعنة» في مواجهة التحدي الأكبر لـ«أسماك القرش الزرقاء» أملا في البقاء بأمم ...
«أكسيوس»: بايدن يسعى لـ«صفقة كبرى» في الشرق الأوسط قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية

«أكسيوس»: بايدن يسعى لـ«صفقة كبرى» في الشرق الأوسط قبيل انتخابات الرئاسة ...
أسباب يمكن معالجتها للشيب المبكر

أسباب يمكن معالجتها للشيب المبكر
«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غرب خان يونس

«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غرب خان يونس
«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان ...
«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان ...
ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري

ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط مروج مخدرات بحوزته كمية من «الحشيش»
ضبط مروج مخدرات بحوزته كمية من «الحشيش»
تورط شركة إسبانية في تهريب أنظمة مضادة للمسيرات إلى ليبيا
تورط شركة إسبانية في تهريب أنظمة مضادة للمسيرات إلى ليبيا
الدبيبة: نريد قوانين انتخابية عادلة لا تستثني أحدا
الدبيبة: نريد قوانين انتخابية عادلة لا تستثني أحدا
ديوان المحاسبة يوقّع اتفاقية تعاون مع «BDO» البريطانية للمراجعة والمحاسبة الجنائية
ديوان المحاسبة يوقّع اتفاقية تعاون مع «BDO» البريطانية للمراجعة ...
صعود العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
صعود العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي...
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
مالطا تكشف نقاطًا رئيسية للربط الكهربائي بين ليبيا والاتحاد الأوروبي
مالطا تكشف نقاطًا رئيسية للربط الكهربائي بين ليبيا والاتحاد ......
ضبط متهم بالاتجار في المخدرات بالكفرة
ضبط متهم بالاتجار في المخدرات بالكفرة...
وكيل هيئة الحج يؤدي اليمين القانونية في ديوان «النواب»
وكيل هيئة الحج يؤدي اليمين القانونية في ديوان «النواب»...
صعود العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
صعود العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
ديوان المحاسبة يوقّع اتفاقية تعاون مع «BDO» البريطانية للمراجعة والمحاسبة الجنائية
ديوان المحاسبة يوقّع اتفاقية تعاون مع «BDO» البريطانية ......
المزيد