فريق تفكيك المتفجرات يمشِّط وادي كعام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز المباحث الجنائية، اليوم الإثنين، انتهاء فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات من تمشيط وادي كعام بمدينة الخمس.

وقال الجهاز في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن رئيسه اللواء محمود عاشور العجيلي وجّه الفريق بالتوجه إلى وادي كعام بمدينة الخمس لمسح وتمشيط المكان من أي مخلفات حرب.

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جاء ذلك بناء على خطاب وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدرالدين التومي لضمان سلامة العاملين وإتمام الأعمال وتنظيف وادي كعام من قبل الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة.

جانب من تمشيط وادي كعام من مخلفات الحرب لإتمام تنظيفه، الإثنين 22 يناير 2024 (جهاز المباحث الجنائية)

جانب من تمشيط وادي كعام من مخلفات الحرب لإتمام تنظيفه، الإثنين 22 يناير 2024 (جهاز المباحث الجنائية)

جانب من تمشيط وادي كعام من مخلفات الحرب لإتمام تنظيفه، الإثنين 22 يناير 2024 (جهاز المباحث الجنائية)