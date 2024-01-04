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داخل العدد 424: «صراع الديكة».. وتهديد حقوق النفط الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 10:35 مساء
داخل العدد 424: «صراع الديكة».. وتهديد حقوق النفط الليبي
الصفحة الأولى من العدد «424» من جريدة «الوسط»، الخميس 4 يناير 2024 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد 424 من جريدة «الوسط»، وفي صدر الصفحة الأولى تقرير مجمع يحاول استشراف مستقبل الأزمة السياسية في ليبيا مع دخول البلاد العام الجديد، ومرور أكثر من عامين على موعد الانتخابات العامة الذي كان مقررًا في 24 ديسمبر 2021.

التقرير جاء بعنوان «صراع الديكة يدشن عامه الجديد في المشهد الليبي». وذلك في ظل عودة بيانات الإغلاق النفطي والخلافات التي تبدد التفاؤل بانعقاد خماسية باتيلي.

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ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما بعنوان «لا نواة عسكرية مشتركة ولا نزع لسلاح المرتزقة ..تباعد جيوسياسي يجهض محاولات لجنة (5+5)».

هل يكون 2024 عام المصالحة الليبية؟
ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع يتحدث عن أفق إتمام المصالحة الليبية، وجاء بعناوين منها «بعد تحديد 28 أبريل المقبل موعدًا للمؤتمر الجامع.. هل يكون 2024 عام المصالحة الشاملة في ليبيا؟».

أيضًا نقرأ في الصفحة نفسها تصريحات لحفيد الملك السابق إدريس السنوسي يطالب فيها بالعودة إلى دستور الاستقلال وجاءت بعنوان «السنوسي يرفض مبادرات المجتمع الدولي لإنهاء الصراع على السلطة».

- للاطلاع على العدد 424 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

كارثة درنة.. المحكمة تحسم مصير الجناة
وعلى رأس الصفحة الخامسة نطالع تقريرًا عن تطورات قضية كارثة درنة وجاء بعنوان «بعد 4 أشهر من الطوفان.. كارثة درنة.. المحكمة تحسم مصير الجناة 11 يناير».

وفي الصفحة نفسها نقرأ موضوعًا عنوانه «بموجب برنامج المفوضية السامية للأمم المتحدة.. جدل بريطاني بعد استقبال رواندا عشرات اللاجئين الأفارقة من ليبيا».

ومن المحليات إلى الشأن العربي والدولي ونطالع في الصفحة السادسة تقريرًا بعنوان «حماس: عزيمتنا تزداد ولن نهزم.. اغتيال العاروري يقوي المقاومة أم بداية استهداف قادتها؟».

وفي الصفحة السابعة نقرأ تقريرًا تحت عنوان «مقتل نحو 100 شخص قرب مرقد القائد العسكري.. إيران تكتوي بنيران الإرهاب في الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني». وأيضًا نقرأ في الصفحة نفسها تقريرًا بعنوان «إثيوبيا توقع مذكرة تفاهم تتيح لها إقامة قاعدة عسكرية في أرض الصومال».

اتساع دائرة الرافضين لاتفاقية تطوير حقل الحمادة
وإلى الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة موضوعات منها تقرير بعنوان «مخطط إعمار درنة يدخل مرحلة توقيع العقود».

ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع عنوانه «اتساع دائرة الرافضين لاتفاقية تطوير حقل الحمادة».

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ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشرة موضوعًا عنوانه «أطوار.. معرض يبرز جوانب من الطفولة الكوت: لوحاتي استنطاق للذات وانعكاس للحياة المعتادة».

وفي الفن نطالع تقريرًا عنوانه «قوات الاحتلال اقتحمته وخرَّبته.. مسرح الحرية يواصل المقاومة بالفن في الضفة الغربية».

المنتخب الوطني يضرب إندونيسيا بالأربعة
وإلى الرياضة وفيها نطالع في الصفحة الرابعة عشرة تقريرًا عنوانه «الأهلي طرابلس فارس المجموعة الثانية من دورينا بدون لعب».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة تقرير عنوانه «المنتخب الوطني يضرب إندونيسيا بالأربعة في تجربة مفيدة على الأراضي التركية».

أيضًا نقرأ في الصفحة نفسها موضوعًا عنوانه «ترقب لموقف فيفا من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة».

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