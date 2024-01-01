شاهد في برنامج «فلوسنا»: ما الحقيقة وراء مكتب استرداد الأموال «لارمو»؟

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv) مساء اليوم الإثنين ملف النزاع القانوني على إدارة مكتب استرداد الأموال الليبية بالخارج «لارمو» وصل إلى المحاكم الدولية طرفاه المدير السابق أنور عارف والمدير الحالي محمد رمضان المنسلي.

وأقال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة الرئيس المعين المدير السابق للمكتب المعين من قبل حكومة الوفاق الوطني، في حين أن المكتب يتبع المجلس الرئاسي، لكن المنسلي يعتبر إدارته للمكتب شرعية وقانونية.

لكن هل يستفيد الليبيون من المكتب بالصورة المثلى، أم ستضيع الأموال في ظل النزاعات القانونية، وهل يتدخل المكتب في اختصاصات أخرى غير المنوطة به، بل أصبح يقوم بمهام شركائه، ومهام من صلب أعمال وزارتي الداخلية والخارجية، وهو ما يحاول البرنامج استجلائه مع كل من: المحامي والأستاذ الجامعي سابق البديري شريحة، والموظف السابق بمكتب استرداد الأموال صلاح الدرناوي.

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