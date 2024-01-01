تأجيل النظر في الطعن لإعادة «قضية سجن أبوسليم» من القضاء العسكري إلى المدني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن أحمد نشاد محامي مدير المخابرات بالنظام السابق، عبدالله السنوسي تأجيل الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة العليا بطرابلس النظر في الطعن المقدم لإعادة قضية سجن أبوسليم من القضاء العسكري إلى المدني.

وقال نشاد في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن الدائرة سبق أن حجزت الطعن المقدم من النيابة العامة فيما يخص الحكم بعدم اختصاص محكمة جنايات طرابلس بالنظر في القضية المتعلقة بأحداث سجن أبوسليم غير أن قرارها اليوم جاء بإعادة الدعوي للمرافعة لجلسة في 29 فبراير 2024.

وفي سياق منفصل، أوضح نشاد أن موكله لا يزال يحتاج إلى رعاية صحية، مشيرا إلى أن محكمة استئناف طرابلس تؤجل جلسات السنوسي نظرا لعدم جلبه من محبسه للتسع مرات على التوالي، محملاً النيابة العامة «مسؤولية هذا التقاعس»، وفق تعبيره.

نقض الحكم الصادر في 2019

وفي مايو الماضي، قضت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة العليا بنقض الحكم الصادر في العام 2019، بشأن قضية سجن أبوسليم بمحكمة استئناف طرابلس القاضي بسقوط الجريمة عن جميع المتهمين بمضي المدة (التقادم).

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ووفق نص القرار الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فقد «قررت المحكمة إعادة القضية للنظر فيها بدائرة جنائية أخرى بمحكمة استئناف طرابلس».

يشار إلى أن «مذبحة سجن أبوسليم» وقعت أحداثها في 29 يونيو العام 1996، وراح ضحيتها نحو 1269 سجينا بحجة تمردهم ومقاومة رجال الأمن.