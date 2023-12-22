إحالة حوافظ رواتب نوفمبر وديسمبر إلى مصارف سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أحالت مراقبة الخدمات المالية في سرت حوافظ رواتب موظفي القطاعات والأجهزة الحكومية إلى المصارف التجارية، أمس الخميس.

وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمراقبة، صالح صالحين، لـ«بوابة الوسط» إن حوافظ الرواتب جرى إدراجها في حسابات الموظفين بالمصارف التجارية عن نوفمبر وديسمبر للعام الجاري.

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وسبق أن سلمت وزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أذونات صرف رواتب نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة إلى إدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الخطوة تأتي لـ«استكمال إجراءات الصرف المتبعة»، قبل إحالة الرواتب إلى حسابات الموظفين لدى المصارف التجارية.