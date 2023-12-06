تعيين السفير التشيكي لدى تونس رئيسا لبعثة «يوبام» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا «يوبام» تعيين الدبلوماسي التشيكي جان فيسيتال رئيسا للبعثة في ليبيا على أن يبدأ مهامه رسميا في الأول من يناير المقبل.

وذكر الموقع الإلكتروني لبعثة «يوبام» أمس الثلاثاء، أنه «في الخامس من ديسمبر، قررت اللجنة السياسية والأمنية تعيين جان فيسيتال رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة الحدودية في ليبيا، خلفا لناتالينا سيا، على أن يبدأ مهامه رسميا في الأول من يناير العام 2024، وحتى الثلاثين من يونيو العام 2025».

20 عاما من الدبلوماسية

وجان فيسيتال دبلوماسي تشيكي عمل على مستوى رفيع لأكثر من 20 عاما، وهو السفير الحالي لجمهورية التشيك لدى تونس. وشغل في السابق منصب سفير التشيك لدى العراق، بين العامين 2016 و2018، وقبلها كان سفيرا لبلاده لدى ليبيا.

كما شغل عدة مناصب في وزارة الخارجية والشؤون الدبلوماسية، بينها رئاسة إدارة سياسة التأشيرات، والمسؤولة عن تحديد استراتيجية التأشيرة وتنفيذها في المكاتب القنصلية، وكذلك صياغة سياسة الهجرة واللجوء.

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وفي الفترة من 2004 إلى 2008، جرى تعيينه رئيسًا لقسم العدل والشؤون الداخلية في الممثلية الدائمة لجمهورية التشيك لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

مهام بعثة «يوبام» في ليبيا

جرى إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبي «يوبام» في ليبيا في مايو 2013، بهدف تعزيز قدرة السلطات والوكالات الليبية ذات الصلة في إدارة الحدود ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومكافحة الإرهاب.

وتقدم بعثة «يوبام» المشورة الفنية وأنشطة بناء القدرات على المستويين التشغيلي والفني، بما في ذلك المشاريع والتدريب المتخصص. علاوة على ذلك، تقدم البعثة المشورة الاستراتيجية عند طلب السلطات الليبية.