  • Alwasat News
Atwasat

300 طبيب يشاركون في مؤتمر الجمعية الليبية لجراحي المسالك البولية بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 04 ديسمبر 2023, 08:32 مساء
300 طبيب يشاركون في مؤتمر الجمعية الليبية لجراحي المسالك البولية بسرت
مجمع قاعات واغادوغو في سرت سيستضيف المؤتمر الـ14 للجمعية الليبية لجراحي المسالك البولية. (الإنترنت)
alwasat radio

تعقد جمعية جراحي المسالك البولية الليبية أعمال مؤتمرها الـ14 بمجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت خلال الفترة من السابع وحتى التاسع من ديسمبر الجاري بمشاركة وحضور نحو وطبيبة من الخبراء الاستشاريين والأخصائيين من المراكز الطبية والمستشفيات بمختلف أنحاء ليبيا.

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية وأمراض الذكورة وعقم الرجال الدكتور رفعت أبوسمرة لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن المؤتمر سيشهد حضور ومشاركة أطباء استشاريين في تخصص جراحة المسالك والكلى من تونس ومصر، إضافة إلى مداخلات عبر تطبيق «زوم» لخبرات طبية من جمعيات أوروبية وأميركية وأفريقية وكندية وعربية وأطباء ليبيين بالخارج.

- انطلاق مؤتمر الجمعية الليبية لجراحة المسالك في سرت 7 ديسمبر

وأوضح أبوسمرة أن اللجنة العلمية للمؤتمر تسلمت حتى الآن 71 ورقة بحثية ومحاضرات ومتابعة قدمها عدد من الأطباء المشاركين في فعاليات المؤتمر، الذي سيناقش مجالات تشخيص وعلاج أمراض الكلى والمسالك ومشاكل المسالك عند الأطفال وتضخم البروستاتا الحميد عند الرجال وجراحات ترميم تضيق الحالب والإحليل واستخدام المناظير والطرق الحديثة في عمليات المسالك وعقم الرجال والأمراض المتعلقة بها.

وأضاف أن المؤتمر سيكون مناسبة للقاء والحوار مع الأطباء والأساتذة من مختلف مدن ليبيا والعالم لتبادل المعلومات والخبرات في مجال الجراحات والعلاج لمختلف الأمراض التي لها علاقة بالمسالك والكلى، منوها إلى أن عددا من الاستشاريين سيقومون على هامش المؤتمر بإجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة في جراحة الكلى والمسالك البولية ومشاكل أورام البروستاتا لعدد من المرضى بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة

انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة
كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟

كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟
تشريح القنفذ ـ القذافي والفن (16)

تشريح القنفذ ـ القذافي والفن (16)
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»

«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»
«دعم غير مشروط لقتل الأطفال».. إردوغان: نتنياهو سيُحاكم كمجرم حرب

«دعم غير مشروط لقتل الأطفال».. إردوغان: نتنياهو سيُحاكم كمجرم حرب
كاريكاتير خيري - الدبلوماسية الأميركية في فلسطين المحتلة

كاريكاتير خيري - الدبلوماسية الأميركية في فلسطين المحتلة
إجراءات تأديبية في الطريق لهالاند.. وغوارديولا يدافع عنه

إجراءات تأديبية في الطريق لهالاند.. وغوارديولا يدافع عنه
حماد يحدد تسعيرة إجبارية لـ20 سلعة غذائية لمدة 3 شهور

حماد يحدد تسعيرة إجبارية لـ20 سلعة غذائية لمدة 3 شهور
عون يطالب الكبير بإلغاء إيداع 10 ملايين دولار بحساب شركة في دبي

عون يطالب الكبير بإلغاء إيداع 10 ملايين دولار بحساب شركة في دبي
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي لذوي الهمم (3 ديسمبر)

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي لذوي الهمم (3 ديسمبر)
الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر

الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي

أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي
حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 إسرائيليًا (شاهد)

حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 إسرائيليًا (شاهد)
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي

تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
«لوموند» تكشف حقيقة ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأنفاق تحت مستشفى الشفاء

«لوموند» تكشف حقيقة ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأنفاق تحت مستشفى الشفاء
بالصور.. انطلاق فعاليات معرض بنغازي الدولي للكتاب

بالصور.. انطلاق فعاليات معرض بنغازي الدولي للكتاب
المسلمون الأميركيون يدشنون حملة ضد إعادة انتخاب بايدن في انتخابات 2024

المسلمون الأميركيون يدشنون حملة ضد إعادة انتخاب بايدن في انتخابات 2024
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن

ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفد من فزان يطالب باتيلي بتمثيل عادل لمناطقهم في الاجتماع التحضيري للقاء الخماسي
وفد من فزان يطالب باتيلي بتمثيل عادل لمناطقهم في الاجتماع ...
المنفي لوفد الأمازيغ: المجلس الرئاسي سيكون صوتكم في الحوار السياسي
المنفي لوفد الأمازيغ: المجلس الرئاسي سيكون صوتكم في الحوار ...
حكومة الدبيبة تطلق خدمة الاستعلام الوطني الإلكتروني
حكومة الدبيبة تطلق خدمة الاستعلام الوطني الإلكتروني
توريد معدات أميركية لمحطة كهرباء الخمس الغازية
توريد معدات أميركية لمحطة كهرباء الخمس الغازية
شاهد في «هنا ليبيا»: «دار الامتياز».. مدرسة وسط ركام درنة المنكوبة
شاهد في «هنا ليبيا»: «دار الامتياز».. مدرسة وسط ركام درنة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
انخفاض الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية (الثلاثاء 14 نوفمبر 2023)
انخفاض الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية (الثلاثاء 14 ......
المزيد
الكوني في بروكسل لرسم «خارطة طريق» مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة والإرهاب والجريمة
الكوني في بروكسل لرسم «خارطة طريق» مع الاتحاد الأوروبي بشأن ......
خبراء يحذرون: نتائج قرار النيجر حول الهجرة ستظهر على ليبيا خلال أسابيع
خبراء يحذرون: نتائج قرار النيجر حول الهجرة ستظهر على ليبيا ......
300 طبيب يشاركون في مؤتمر الجمعية الليبية لجراحي المسالك البولية بسرت
300 طبيب يشاركون في مؤتمر الجمعية الليبية لجراحي المسالك ......
شاهد في «هنا ليبيا»: «دار الامتياز».. مدرسة وسط ركام درنة المنكوبة
شاهد في «هنا ليبيا»: «دار الامتياز».. مدرسة وسط ركام درنة ......
توريد معدات أميركية لمحطة كهرباء الخمس الغازية
توريد معدات أميركية لمحطة كهرباء الخمس الغازية...
المزيد