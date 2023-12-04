300 طبيب يشاركون في مؤتمر الجمعية الليبية لجراحي المسالك البولية بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تعقد جمعية جراحي المسالك البولية الليبية أعمال مؤتمرها الـ14 بمجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت خلال الفترة من السابع وحتى التاسع من ديسمبر الجاري بمشاركة وحضور نحو وطبيبة من الخبراء الاستشاريين والأخصائيين من المراكز الطبية والمستشفيات بمختلف أنحاء ليبيا.

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية وأمراض الذكورة وعقم الرجال الدكتور رفعت أبوسمرة لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن المؤتمر سيشهد حضور ومشاركة أطباء استشاريين في تخصص جراحة المسالك والكلى من تونس ومصر، إضافة إلى مداخلات عبر تطبيق «زوم» لخبرات طبية من جمعيات أوروبية وأميركية وأفريقية وكندية وعربية وأطباء ليبيين بالخارج.

- انطلاق مؤتمر الجمعية الليبية لجراحة المسالك في سرت 7 ديسمبر

وأوضح أبوسمرة أن اللجنة العلمية للمؤتمر تسلمت حتى الآن 71 ورقة بحثية ومحاضرات ومتابعة قدمها عدد من الأطباء المشاركين في فعاليات المؤتمر، الذي سيناقش مجالات تشخيص وعلاج أمراض الكلى والمسالك ومشاكل المسالك عند الأطفال وتضخم البروستاتا الحميد عند الرجال وجراحات ترميم تضيق الحالب والإحليل واستخدام المناظير والطرق الحديثة في عمليات المسالك وعقم الرجال والأمراض المتعلقة بها.

وأضاف أن المؤتمر سيكون مناسبة للقاء والحوار مع الأطباء والأساتذة من مختلف مدن ليبيا والعالم لتبادل المعلومات والخبرات في مجال الجراحات والعلاج لمختلف الأمراض التي لها علاقة بالمسالك والكلى، منوها إلى أن عددا من الاستشاريين سيقومون على هامش المؤتمر بإجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة في جراحة الكلى والمسالك البولية ومشاكل أورام البروستاتا لعدد من المرضى بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت.