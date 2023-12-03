بعد وقفتين احتجاجيتين.. «اللواء 128 المعزز» يعلن القبض على مواطن من أوباري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «اللواء 128 المعزز» التابع لقوات «القيادة العامة»، اليوم الأحد، القبض على شخص تقول إنه «مطلوب للعدالة»، وذلك بعد وقفتين احتجاجيتين في مدينة أوباري، يوم الجمعة، تطالبان بكشف مصير اثنين من أبناء المدينة محتجزين لدى اللواء التابع لـ«القيادة العامة».

وحسب رسالة رسمية نشرها «اللواء 128 المعزز» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن اسم المتهم هو محمد عاشور أبوبكر محمد، ومقيم بحي الزاوية في أوباري (جنوب ليبيا). ولم يوضح إدراج نشره «اللواء 128 المعزز» تفاصيل التهم الموجهة إلى هذا الشخص، منوها إلى أنه مطلوب «بناءً على كتاب صادر من رئيس إدارة إنفاذ القانون - فرع المنطقة الجنوبية».

اللواء 128 المعزز: القبض على المطلوب في أثناء مروره بالبوابة الجنوبية

وبيّن اللواء التابع لـ«القيادة العامة» أن «وحداته المتمركزة ألقت القبض على المطلوب في أثناء مروره بالبوابة الجنوبية، وجرت إحالته إلى إدارة إنفاذ القانون - فرع المنطقة الجنوبية»، منوها إلى تعليمات قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر بـ«إلقاء القبض على المطلوبين من قِبل السلطات القضائية الذين يشكلون خطرا على المجتمع».

ويوم الجمعة، أشار بيان صادر لـ«أعيان وحكماء وشباب التبو بأوباري»، وتداولته صفحات ليبية، إلى «احتجاز محمد عاشور أبوبكر وأمود محمد رافون نهاية الشهر الماضي دون الكشف عن مكانهما وحالتهما الصحية»، وهو ما اعتبره البيان «اختطافا وإخفاء قسريا».

في السياق نفسه، أشار بيان صادر عمن يسمون أنفسهم «رواد رياضة المهاري» إلى استيقاف محمد عاشور أبوبكر على الطريق العام بين غات وأوباري في أثناء عودته من مناسبة اجتماعية من مدينة غات.