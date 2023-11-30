عقيلة يوجه باستكمال صرف التعويضات للمتضررين جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على عمل لجنة التعويضات للمتضررين جراء العاصفة «دانيال»، موجها باستكمال عمل اللجنة في تعويض المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الحكم المحلي في الحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي، حيث أكد دعمه لجهود إعادة إعمار درنة وباقي المناطق المنكوبة بسبب السيول والفيضانات، حسب بيان نشره الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق على صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم الخميس.

الضاوي يتعهد بتعويض باقي المتضررين

وتعهد الضاوي لعقيلة بأنه سيجري تعويض باقي المتضررين إثر الفيضانات التي لحقت بمدينة درنة ومناطق ومدن الجبل الأخضر.

- تسليم صكوك تعويضات لـ156 عائلة متضررة من فيضانات درنة

وتطرق الاجتماع أيضا إلى جهود الوزارة في حل المشكلات في عدة بلديات بالمنطقتين الشرقية والغربية.