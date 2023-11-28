شاهد في «اقتصاد بلس»: الهجرة غير النظامية ترهق كاهل الدولة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الثلاثاء الضوء على الأثر الاقتصادي والاجتماعي للهجرة غير النظامية على الدولة الليبية، في وقت تسعى فيه السلطات الليبية إلى إيجاد حلول تنموية يشارك فيها الاتحاد الأوروبي لإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم.

وسيطر ملف الهجرة غير النظامية على اجتماع ليبي - تونسي - إيطالي عقد في روما قبل يومين، قبل انعقاد مؤتمر وزاري في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل من أجل إنشاء تحالف عالمي ضد تهريب المهاجرين، حيث طالب وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي «المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم اللوچستي والمادي إلى دولة ليبيا لتتمكن من السيطرة وتأمين حدودها البرية والبحرية»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وفي سياق آخر، أشار البرنامج إلى إعلان البنك الأفريقي للتنمية عن تقديم منحة طارئة بقيمة مليون دولار ستوجه من خلال منظمة «يونسيف» بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية للفئات الأكثر تضررا من الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الشرقية.

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