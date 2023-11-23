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القوى الغربية الرئيسية ترحب بدعوة باتيلي قادة المؤسسات الليبية للاجتماع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 07:12 مساء
القوى الغربية الرئيسية ترحب بدعوة باتيلي قادة المؤسسات الليبية للاجتماع
سفراء ومبعوثو أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في طرابلس، الأربعاء 8 مارس 2023. (أرشيفية: السفارة الأميركية)
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أعلنت القوى الغربية الرئيسية مساء اليوم الخميس أنها «ترحب بحرارة» بالدعوة الموجهة من الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية للاجتماع من أجل حل القضايا السياسية التي تقف في طريق إجراء الانتخابات.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته بعثات كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، مساء اليوم الخميس، وشاركته بعثات البلدان الخمس لدى ليبيا عبر منصاتها الإعلامية.

- باتيلي يدعو قادة الأطراف الرئيسية إلى اجتماع لتسوية القضايا الخلافية بشأن الانتخابات

كما حثت القوى الغربية في بيانها الدبلوماسي «الأطراف على الاستفادة من هذه الفرصة لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار طويل الأمد لجميع مواطنيها»، مؤكدة التزامها بدعم هذا الجهد.

لماذا يجتمع قادة المؤسسات الليبية؟
ودعا باتيلي قادة الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا إلى المشاركة في اجتماع سيعقد في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية حول القضايا مثار الخلاف السياسي المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، وفق بيان أصدرته البعثة الأممية في وقت سابق اليوم.

وطلب باتيلي في دعوته اليوم الخميس عقد اجتماع تحضيري بمشاركة ممثلي الأطراف الرئيسية وهي «المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي» لتحديد موعد اجتماع قادتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله والمسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.

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