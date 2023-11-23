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المنفي وتكالة يبحثان توحيد الجهود للوصول إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 05:43 مساء
المنفي وتكالة يبحثان توحيد الجهود للوصول إلى الانتخابات
لقاء المنفي وتكالة، الخميس 23 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وذلك لبحث توحيد الجهود بين المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي من أجل الوصول إلى الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي وتكالة «تمحور حول تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية، إضافة إلى توحيد جهود المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة مع بقية المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي في الوصول لتسويةٍ سياسيةٍ شاملة تحقق الاستقرار للوصول للانتخابات».

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ولقاء تكالة والمنفي هو الثاني خلال الشهر الجاري، وجاء لقاء اليوم بعد ساعات من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها دعت قادة المؤسسات السياسية الرئيسية إلى تسمية ممثليهم للمشاركة في اجتماع تحضيري سيعقد خلال الفترة المقبلة لبحث الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية.

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