إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل في طرابلس بمشاركة سفير فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» احتفالية لإحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل بمشاركة سفير فلسطين لدى ليبيا محمد رحال.

وتخللت الاحتفالية فقرات وعروض فنية متنوعة تعبر عن الأهوال التي يتعرض لها أطفال فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي الدموي في قطاع غزة، وأيضا فقرات حول ما حدث لأطفال درنة والمدن المجاورة لها خلال العاصفة «دانيال»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الثلاثاء.

تفعيل منحة الزوجة والأبناء

ورحبت الوزيرة وفاء الكيلاني بالمشاركين في الاحتفالية، مؤكدة أهمية تعزيز الترابط الدولي وتفعيل اللوائح والقوانين ذات الصلة بكل ما يتعلق بحقوق الطفل من خلال الاتفاقيات الدولية، ولفتت إلى دور الشؤون الاجتماعية في تفعيل منحة الزوجة والأبناء للعام الثالث على التوالي، التي تعد خطوة مهمة ودعما أساسيا لتحسين الحياة الاجتماعية لأطفال ليبيا بشكل خاص وأسرهم بشكل عام لتوفير احتياجاتهم ورعايتهم.

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وأضافت الكيلاني في كلمتها، «كما يمر علينا هذا اليوم وأطفال غزة بفلسطين العزيزة في أمس الحاجة إلى الرعاية والتمتع بحقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية، ونتمنى النصر لهم ولفلسطين، كما نحيي أطفال درنة والمدن والمناطق المنكوبة».

العالم يصمت أمام المجازر بحق أطفال فلسطين

وقال السفير الفلسطيني في كلمته، إن الاحتفال بهذا اليوم من أجل تجديد الالتزام كل سنة بحماية الطفل وحقوقه، منبها إلى ما يعانيه الطفل الفلسطيني اليوم من عنف وتهجير جراء بشاعة الاحتلال والغزو، بينما كل حكومات العالم الظالمة تشاهد ما يحدث بصمت.

يشار إلى أن الاحتفال نظمته الحركة العامة للكشافة والمرشدات مفوضية طرابلس بحضور وكيل وزارة الشباب ووكيل وزارة الصحة، وشهد معرض رسومات لصور تعبيرية عن أطفال فلسطين ودرنة.