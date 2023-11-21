بالصور.. وقف بناء مخالف في غابة مملوكة للدولة ببلدية تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، وقف بناء مخالف لا يزال قيد الإنشاء بغابة مملوكة للدولة في منطقة بئر التركي ببلدية تاجوراء.

غابة بئر التركي في ذمة إدارة العمليات الأمنية

وأشارت الإدارة في بيان، إلى أن قوة تابعة لها نفذت القرار رفقة اللواء 51 التابع لرئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة. ونوه البيان بـ«اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها»، لافتًا إلى أن «الإدارة ستباشر أي مهام بشأن الغابة لحين صدور أي تعليمات أخرى بشأنها».

إزالة التعديات على غابة الكراوة بالقره بوللي وتسليمها لقطاع الزراعة

وفي إجراء مشابه يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إزالة التعديات على غابة الكراوة بالقره بوللي وتسليمها لقطاع الزراعة.

من عمليات وقف بناء مخالف قيد الإنشاء بغابة مملوكة للدولة في بئر التركي ببلدية تاجوراء، 21 نوفمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

من عمليات وقف بناء مخالف قيد الإنشاء بغابة مملوكة للدولة في بئر التركي ببلدية تاجوراء، 21 نوفمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

من عمليات وقف بناء مخالف قيد الإنشاء بغابة مملوكة للدولة في بئر التركي ببلدية تاجوراء، 21 نوفمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون)