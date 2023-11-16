  • Alwasat News
Atwasat

«المركزي» يفتح 313 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 12:17 مساء
«المركزي» يفتح 313 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، تفاصيل طلبات فتح 313 اعتمادا مستنديا للشركات خلال الفترة من التاسع إلى 15 نوفمبر الجاري.

وفتح «المركزي» اعتمادات لشركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية والأدوية وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات ومواد الإعمار والمقاولات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

للاطلاع على تفاصيل الاعتمادات المستندية اضغط هنا

ويستند نشر الاعتمادات إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم «9/2020»، المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد به «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن.. تظاهرات خارج مقر الحزب الديمقراطي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

واشنطن.. تظاهرات خارج مقر الحزب الديمقراطي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»

جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»
المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا

المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا
بعد اعتيادهما رؤية إسرائيل كـ«ديزني لاند يهودية».. مخرجان أميركيان يرويان قصة مختلفة

بعد اعتيادهما رؤية إسرائيل كـ«ديزني لاند يهودية».. مخرجان أميركيان يرويان قصة ...
إيقاف عداءة لاستخدامها سيارة خلال ماراثون

إيقاف عداءة لاستخدامها سيارة خلال ماراثون
الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء

الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء
الأرجنتين والبرازيل في اختبار صعب أمام أوروغواي وكولومبيا بتصفيات مونديال 2026

الأرجنتين والبرازيل في اختبار صعب أمام أوروغواي وكولومبيا بتصفيات مونديال 2026
«غارديان» تكشف مخالفات خطيرة لأبراموفيتش وتشيلسي مهدد بدفع الثمن

«غارديان» تكشف مخالفات خطيرة لأبراموفيتش وتشيلسي مهدد بدفع الثمن
الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية

الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة

وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة
المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا (فيديو)

المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا...
«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟

«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟
«تحقيقات»: عقد من العجز

«تحقيقات»: عقد من العجز
«في التسعين»: جدل بين المحللين والخمسي يكشف المستور وعلاء وعبد الرحيم يحتجون

«في التسعين»: جدل بين المحللين والخمسي يكشف المستور وعلاء وعبد الرحيم يحتجون
«فلوسنا»: استمرار الدعم أم توزيع الدعم كنقد على الأفراد؟

«فلوسنا»: استمرار الدعم أم توزيع الدعم كنقد على الأفراد؟
كاريكاتير خيري - غزة في تصريحات بايدن

كاريكاتير خيري - غزة في تصريحات بايدن
منتخب الشباب الليبي يواجه مصر في ثاني جولات بطولة شمال أفريقيا.. الأربعاء

منتخب الشباب الليبي يواجه مصر في ثاني جولات بطولة شمال أفريقيا.. الأربعاء
مجمع الشفاء.. تاريخ أطول من عُمر الاحتلال ومسرح للحرب الدموية على القطاع

مجمع الشفاء.. تاريخ أطول من عُمر الاحتلال ومسرح للحرب الدموية على القطاع
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مركز مكافحة الأمراض يشرع في توزيع تطعميات على جميع المراكز الصحية
مركز مكافحة الأمراض يشرع في توزيع تطعميات على جميع المراكز الصحية
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 16 نوفمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 16 نوفمبر 2023)
«الصحة» تنظم اليوم العالمي للهندسة الطبية في جامعة طرابلس
«الصحة» تنظم اليوم العالمي للهندسة الطبية في جامعة طرابلس
«المركزي» يفتح 313 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع
«المركزي» يفتح 313 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع
نقابة هيئة التدريس الجامعي تعلن خطف النقيب على يد مجهولين
نقابة هيئة التدريس الجامعي تعلن خطف النقيب على يد مجهولين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
المزيد
مؤسسة النفط تبحث جلب خبراء من شركات تقنية المعلومات
مؤسسة النفط تبحث جلب خبراء من شركات تقنية المعلومات...
تظاهرة أمام نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي للمطالبة بإطلاق النقيب (فيديو)
تظاهرة أمام نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي للمطالبة بإطلاق......
ضبط تاجر مخدرات في عين زارة
ضبط تاجر مخدرات في عين زارة...
نقابة هيئة التدريس الجامعي تعلن خطف النقيب على يد مجهولين
نقابة هيئة التدريس الجامعي تعلن خطف النقيب على يد مجهولين...
«المركزي» يفتح 313 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع
«المركزي» يفتح 313 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع...
المزيد