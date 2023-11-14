فريق إسباني زائر يجري 300 كشف وعمليتين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى فريق إسباني زائر 300 كشف وعمليتين خلال عمله بمصحة زناتة في طرابلس بالتعاون مع الفريق الطبي التابع لمركز طب الطوارئ والدعم.

وقال المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الفريق الإسباني أجرى الكشوفات الطبية والعمليات الجراحية على حالات الجرحى والمواطنين بمصحة زناتة التخصصية في عدة تخصصات جراحية.

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ويضم الفريق أربعة استشاريين إسبان في تخصصات العظام والجراحة العامة، يباشرون عملهم في ليبيا ضمن خطة برنامج توطين العلاج بالداخل، بحسب البيان.

الفريق الإسباني يجري الكشوفات بمصحة زناتة، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (مركز طب الطوارئ والدعم)

الفريق الإسباني يجري الكشوفات بمصحة زناتة، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (مركز طب الطوارئ والدعم)

الفريق الإسباني يجري الكشوفات بمصحة زناتة، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (مركز طب الطوارئ والدعم)