وفد قبائل الطوارق يعرض على مجلس النواب احتياجات الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

عرض وفد من مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا احتياجات مناطق الجنوب، خلال لقاء مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.

وتطرق اللقاء الذي عقد اليوم الخميس بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي إلى تقديم الخدمات لمناطق الجنوب الليبي، وكذلك مناقشة مسألة الرقم الإداري من الناحية الإنسانية والقانونية، بحسب بيان نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على «فيسبوك».

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وأفاد البيان بأن مجلس قبائل الطوارق قدَّم، خلال اللقاء، إحاطة حول زيارتهم لمدينة بنغازي، مؤكدين على «دعمهم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

جانب من استقبال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة وفدا من مجلس شيوخ قبائل الطوارق، الخميس 9 نوفمبر 2023 (الناطق باسم المجلس)

جانب من استقبال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة وفدا من مجلس شيوخ قبائل الطوارق، الخميس 9 نوفمبر 2023 (الناطق باسم المجلس)

جانب من استقبال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة وفدا من مجلس شيوخ قبائل الطوارق، الخميس 9 نوفمبر 2023 (الناطق باسم المجلس)

جانب من استقبال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة وفدا من مجلس شيوخ قبائل الطوارق، الخميس 9 نوفمبر 2023 (الناطق باسم المجلس)