بريطانيا تدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وتحث على التعاون لتحقيق العدالة لليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت المملكة المتحدة دعمها التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الحالة الليبية، اتساقا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 لسنة 2011، داعية إلى التعاون مع المحكمة، لتحقيق العدالة لليبيين.

جاء تأكيد المملكة المتحدة على لسان أحد أعضاء بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي المخصص للإحاطة النصف سنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، التي قدمها اليوم الأربعاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا

وقال ممثل بريطانيا أمام مجلس الأمن الدولية إن المملكة المتحدة تدعم «التحقيقات الجارية، والتقدم الجيد في تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لمكتب المدعي العام، وإمكانية قدرته على تحديد خارطة طريق لإتمام الأنشطة وفقا للقرار رقم 1970».

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وأكد الدبلوماسي البريطاني التزام المملكة المتحدة بالعمل مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في ليبيا، حاثا السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على البناء على التقدم المحرز حتى الآن، لضمان العدالة للشعب الليبي، خاصة ضحايا الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال الفترة من 2014 إلى 2018.

التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

ورحب الدبلوماسي البريطاني بما أعلنه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق بحق المهاجرين، والمبذولة في العمل مع السلطات الليبية من أجل مواصلة التحقيق، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.

وحث الدبلوماسي البريطاني السلطات الليبية على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما يشمل تسهيل الحصول على التأشيرات لأعضاء المحكمة، وتقديم الوثائق ذات الصلة، والتعاون في تنفيذ مذكرات القبض والتوقيف الصادرة عن مكتب المدعي العام للمحكمة.