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الدبيبة يطلع الكوني على الخطوات المتخذة لاستكمال وتنفيذ مشاريع التنمية في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 07:03 مساء
الدبيبة يطلع الكوني على الخطوات المتخذة لاستكمال وتنفيذ مشاريع التنمية في الجنوب
لقاء الكوني مع الدبيبة في طرابلس. الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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أطلع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني على الخطوات المتخذة من قِبل الحكومة لاستكمال المشاريع المتوقفة، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية في المنطقة الجنوبية.

وبحث الكوني والدبيبة، خلال لقائهما بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس مساء اليوم الثلاثاء، «تنفيذ المشاريع الاستراتيچية في مناطق الجنوب، والمشاكل والصعوبات التي تعوق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، ولا سيما في الصحة والتعليم والبنية التحتية»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

- الكوني يشدد على بدء مشاريع تنموية جديدة في الجنوب واستكمال المتوقفة

وتطرق الكوني والدبيبة إلى «تفعيل صندوق إعمار مرزق الذي يهدف لإعادة إعمارها، وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب من أجل عودة النازحين للاستقرار فيها». كما عرض الدبيبة على الكوني «الخطوات المتخذة من قِبل الوزارات والهيئات والمصالح والأجهزة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية لاستكمال المشاريع المتوقفة، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الكوني والدبيبة أكدا خلال الاجتماع «العمل على تذليل الصعوبات التي تعوق تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان حصول الجنوب على نصيبه من مشاريع التنمية التي تهدف لتحقيق الاستقرار في جميع مناطقه».

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