الكوني يشدد على بدء مشاريع تنموية جديدة في الجنوب واستكمال المتوقفة

القاهرة - بوابة الوسط

شدد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني على ضرورة استكمال المشاريع المتوقفة، والبدء في مشروعات تنموية جديدة بالمنطقة الجنوبية، وذلك خلال لقائه مدير عام جهاز مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، وعضو لجنة الترتيبات المالية علي ارحومة.

وتركز لقاء الكوني وعجاج، اليوم الثلاثاء، حول الخطوات المتخذة من قِبل جهاز مشروعات الإسكان والمرافق لتنمية المنطقة الجنوبية، المتمثلة في استكمال المشاريع المتوقفة، وإنشاء محطات للمعالجة، وربط شبكات الإمداد المائي، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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وقال المكتب الإعلامي إن الكوني شدد، خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، على «ضرورة العمل بالوتيرة نفسها لاستكمال المشاريع المتوقفة، والبدء في مشاريع تنموية جديدة ضمن برنامج عمل العام 2024، لتسهم في إحداث تنمية مكانية في كل المناطق الجنوبية».