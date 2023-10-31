اجتماع تشاوري بين وزارة الدفاع والمنظمة الدولية للهجرة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

عقد مسؤولون من وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تشاوريًا مع الرئيس المكلف لبعثة المنظمة الدولية للهجرة والفريق المصاحب له، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر الاجتماع الذي عُقِد بديوان الوزارة في طرابلس كل من مستشار وزير الدفاع لشؤون التعاون الدولي، ومدير إدارة التعاون الدولي، ومدير مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

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وقالت وزارة الدفاع إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة سبل التعاون المشترك، وآلية التنسيق بين الطرفين في الشأن الإنساني.

اجتماع مسؤولي وزارة الدفاع في طرابلس مع المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023. (وزارة الدفاع)