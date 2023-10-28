قوة العمليات المشتركة تكشف دورها في ضبط مصنع غش الأدوية الطبية بمدينة الخمس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت قوة العمليات المشتركة دورها في قضية غش الأدوية بمدينة الخمس التي كشف عنها النائب العام أمس الجمعة.

وأكدت النيابة العامة حبس 13 وافدا، وضبط مسؤول نقابة الصيادلة وصيدلي في نطاق اختصاص محكمة استئناف في الخمس بتهمة الاتجار في الأدوية المغشوشة.

وقالت قوة العمليات المشتركة إنها شاركت في ضبط مصنع بمدينة الخمس يُستخدم في تعبئة الأدوية والمستحضرات الطبية بطريقة غير قانونية، كنوع من غش الأدوية.

اشتباه في حاوية يقود إلى ضبط مصنع الأدوية المغشوشة

في البداية، اشتبه رجال مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة بمصراتة في إحدى الحاويات التي تحمل بداخلها عبوات أدوية وعلب كرتونية ونشرات طبية، وفق بيان صادر عن قوة العمليات المشتركة اليوم السبت.

وباشر أعضاء المركز في تحقيقاتهم وجمع المعلومات حول هذه الشحنة، فيما جرى مع مكتب النائب العام الذي وجه باستكمال الإجراءات والتحقيقات لكشف غموض هذه الشحنة.

وبعد ورود المعلومات إلى قوة العمليات المشتركة، تمكنت القوة رفقة رجال الجمارك من الدخول إلى مصنع غير مُرخص لتصنيع وتعبئة الأدوية والمستحضرات الطبية في الخمس.

وجرى ضبط جميع المتواجدين بداخل المصنع، وفق البيان الذي أوضح أن أغلبهم من العمالة الأجنبية غير المؤهلة للقيام بهذه الأعمال.كما جرى التحفظ على المواد والأجهزة التي تستخدم في التصنيع والتعبئة بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى أماكن تخزين هذه المواد.

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غش تواريخ الصلاحية ومكونات الأدوية

وبحضور وكيل النيابة المختصة ورجال الرقابة على الأغذية والأدوية، تبين قيام القائمين على المصنع بأعمال الغش التجاري للأدوية والمستحضرات الطبية عبر غش المكونات وتاريخ الصلاحية دون وجود مرجع حقيقي لها، ودون الرجوع للأجهزة الرقابية.

وأكد البيان افتقار المواد الخام والأجهزة المستخدمة ومواقع تخزينها للاشتراطات الصحية والبيئية المنصوص عليها، مشيرا إلى وجود قنينات بلاستيكية وعلب كرتونية فارغة ونشرات طبية مستوردة من الخارج لبعض العلامات التجارية الطبية.

كما عثر على أجهزة مخصصة لوضع وتغيير تاريخ الصلاحية، ما يُثبت نية القائمين على الموقع القيام بأعمال الغش لهذه المواد الطبية غير مُبالين بصحة الناس وسلامتهم.

مصنع الأدوية المغشوشة في مدينة الخمس. (صفحة قوة العمليات المشتركة بموقع فيسبوك)

مصنع الأدوية المغشوشة في مدينة الخمس. (صفحة قوة العمليات المشتركة بموقع فيسبوك)

مصنع الأدوية المغشوشة في مدينة الخمس. (صفحة قوة العمليات المشتركة بموقع فيسبوك)

سيارة تابعة لقوة العمليات المشتركة خلال مداهمة مصنع الأدوية المغشوشة في الخمس. (القوة)

مصنع الأدوية المغشوشة في مدينة الخمس. (صفحة قوة العمليات المشتركة بموقع فيسبوك)

مصنع الأدوية المغشوشة في مدينة الخمس. (صفحة قوة العمليات المشتركة بموقع فيسبوك)

مصنع الأدوية المغشوشة في مدينة الخمس. (صفحة قوة العمليات المشتركة بموقع فيسبوك)

مصنع الأدوية المغشوشة في مدينة الخمس. (صفحة قوة العمليات المشتركة بموقع فيسبوك)

مصنع الأدوية المغشوشة في مدينة الخمس. (صفحة قوة العمليات المشتركة بموقع فيسبوك)

مصنع الأدوية المغشوشة في مدينة الخمس. (صفحة قوة العمليات المشتركة بموقع فيسبوك)

مصنع الأدوية المغشوشة في مدينة الخمس. (صفحة قوة العمليات المشتركة بموقع فيسبوك)