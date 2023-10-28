حالة الطقس في ليبيا (السبت 28 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، اليوم السبت، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 26 و36 درجة.

كما توقع المركز، في بيان الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت 28- 10-2023، وخلال اليومين القادمين، تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة على الشمال الغربي منتصف الأسبوع.

راس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على بغض المناطق، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر يوم الغد على المنطقة الممتدة من الخمس إلى زليتن.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بداية من يوم الإثنين على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: صافية غالبا مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و36 درجة مئوية.