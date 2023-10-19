وفد أردني يعرض على حماد خطة لتدريب الباحثين عن العمل وموظفي القطاع العام

القاهرة - بوابة الوسط

قدم وفد أردني متخصص إلى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد عرضًا يتضمن خطة تدريب تستهدف أعدادًا كبيرة من الباحثين عن العمل وموظفي القطاع العام.

واستقبل حماد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اليوم الخميس الوفد الأردني بحضور وزير العمل والتأهيل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالله الشارف.

وقالت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الوفد الأردني «متخصص في مجال التدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية والباحثين عن العمل»، مشيرة إلى أن حماد أكد خلال اللقاء «دعمه الكامل لوزارة العمل في سبيل إنجاح خطة عملها المتعلقة بالتدريب في الداخل والخارج».

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وأضافت الحكومة أن الوفد الأردني عرض على حماد خلال اللقاء «خطة التدريب المحصورة في خمس سنوات، والتي تستهدف أعدادًا كبيرة من الباحثين عن العمل وموظفي القطاع العام لتأهيلهم ولإكسابهم مهارات حديثة على عدة مراحل».

الأهداف العامة لاستراتيجية التدريب لوزارة العمل والتأهيل

ويزور الوفد الأردني ليبيا منذ بداية الشهر الجاري، حيث التقى رفقة وزير العمل عبدالله الشارف مع لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب بمقر المجلس في بنغازي في الرابع من أكتوبر الجاري.

وخلال اللقاء ناقش الحاضرون الأهداف العامة لاستراتيجية التدريب لوزارة العمل والتأهيل وكذلك رؤية المستشارين الأردنيين الذين استعانت بهم الوزارة من أجل تحقيق هذه الأهداف.

لقاء حماد مع الوفد الأردني بحضور وزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف، الخميس 19 أكتوبر 2023. (الحكومة المكلفة من ملجس النواب)

الوفد الأردني خلال لقائه مع حماد بحضور وزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف، الخميس 19 أكتوبر 2023. (الحكومة المكلفة من ملجس النواب)