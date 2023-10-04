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أرحومة يطلع لجنة برلمانية على أهداف استراتيجية التدريب بوزارة العمل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 03:33 مساء
أرحومة يطلع لجنة برلمانية على أهداف استراتيجية التدريب بوزارة العمل
وزير العمل عبدالله الشارف أرحومة ومستشاريه مع لجنة العمل بمجلس النواب. (مجلس النواب)
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أطلع وزير العمل والتأهيل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالله الشارف أرحومة، لجنة برلمانية على الأهداف العامة لاستراتيجية التدريب بالوزارة، وكذلك رؤية المستشارين الأردنيين الذين استعانت بهم الوزارة.

وعقدت لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب اجتماعًا مع أرحومة بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، وفق ما أعلنه الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك».

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وقال رئيس لجنة الشباب والعمل بمجلس النواب، إسماعيل محمد البشير إن اجتماعهم مع أرحومه يأتي في إطار متابعة اللجنة البرلمانية لأداء الوزارات المعنية، ومتابعة وزارة العمل بشأن وضع آلية للتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل.

وأوضح البشير أنهم ناقشوا مع وزير العمل والتأهيل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الأهداف العامة لاستراتيجية التدريب بالوزارة، وكذلك رؤية المستشارين الأردنيين الذين استعانت بهم الوزارة من أجل تحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن أرحومة أطلعهم على الأهداف ورؤية مستشاري الوزارة بشأن التدريب.

وزير العمل عبدالله الشارف أرحومة ومستشاريه مع لجنة العمل بمجلس النواب. (مجلس النواب)
وزير العمل عبدالله الشارف أرحومة ومستشاريه مع لجنة العمل بمجلس النواب. (مجلس النواب)
وزير العمل عبدالله الشارف أرحومة ومستشاريه مع لجنة العمل بمجلس النواب. (مجلس النواب)
وزير العمل عبدالله الشارف أرحومة ومستشاريه مع لجنة العمل بمجلس النواب. (مجلس النواب)
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