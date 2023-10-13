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ضبط شخصين تورطا في سرقة عمال وافدين في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 08:25 صباحا
ضبط شخصين تورطا في سرقة عمال وافدين في الخمس
متهمان بارتكاب جرائم سرقة في كعام بالخمس، 2 أكتوبر 2023. (الداخلية)
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ضبط مركز شرطة كعام بمديرية أمن الخمس شخصين تورطا في عدة جرائم سرقة بالمنطقة منها سرقات ضد عمال وافدين يحملون جنسيات أفريقية.

وارتكب المتهمان سرقات حظائر أغنام كما اعترفا أيضا بارتكاب جرائم سرقة أخرى في سنة سابقة وأماكن أخرى، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

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وأشار البيان إلى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق معهما وأخذ أقوالهما.

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