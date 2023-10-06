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حكومة الوحدة الوطنية تشارك في معرض «ليفانتي» للزراعة بايطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 10:07 مساء
حكومة الوحدة الوطنية تشارك في معرض «ليفانتي» للزراعة بايطاليا
وفد حكومة الوحدة الوطنية المشارك في معرض «ليفانتي» للزراعة بايطاليا، الخميس 5 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
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شاركت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في معرض «ليفانتي» للزراعة الذي أقيم في دولة إيطاليا، تلبية لدعوة تلقتها وزارة الحكم المحلي من معهد «سيام باري» لحضور المعرض والمشاركة في «مؤتمر آفاق التنمية الاقتصادية لدول شمال أفريقيا».

ومثّل حكومة الوحدة الوطنية في فعاليات المعرض الذي أقيم أمس الخميس، وفد من وزارة الحكم المحلي برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، مصطفى التركي، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية ومدير مكتب ريادة الأعمال، وفق ما نشرته وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة.

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وقالت الوزارة إن «هذه المشاركة تُعَد فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة مع الجهات المعنية في إيطاليا والمشاركة في مناقشة آفاق التنمية الاقتصادية لدول شمال أفريقيا». وتأتي ضمن مسار تعزيز التعاون والتبادل الثقافي والاقتصادي بين الدول المشاركة، والتعاون بين وزارة الحكم المحلي ومعهد «سيام باري» والجهات الإيطالية المعنية.

وفي هذا السياق، ألقى وكيل الوزارة لشؤون البلديات، مصطفى التركي، كلمة في المؤتمر تناول فيها قضايا التنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها الدول الشمال أفريقية.

وفد حكومة الوحدة الوطنية المشارك في معرض «ليفانتي» للزراعة بايطاليا، الخميس 5 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
وفد حكومة الوحدة الوطنية المشارك في معرض «ليفانتي» للزراعة بايطاليا، الخميس 5 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
وكيل وزارة الحكم المحلي متحدثا في معرض «ليفانتي» للزراعة بايطاليا، الخميس 5 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
وكيل وزارة الحكم المحلي متحدثا في معرض «ليفانتي» للزراعة بايطاليا، الخميس 5 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
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