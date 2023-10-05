وفد ليبي يشارك في مهرجان «إنديجو» للحوكمة الرقمية الشاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وفد من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في مهرجان إنديجو «INDIGO» للحوكمة الرقمية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورته الثالثة، المقام في تونس خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجاري.

وضم الوفد الليبي المشارك في المهرجان الذي تنظمه وتدعمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، عددًا من الموظفين بإدارة التخطيط الحضري، وبعض الإدارات الأخرى، وقسم نظم المعلومات الجغرافية ببلدية طرابلس المركز، وفق ما أعلنته وزارة الحكم المحلي اليوم الخميس.

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وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المهرجان تناول ثلاثة موضوعات رئيسية من أجل ضمان تطوير الحوكمة الرقمية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاء في مقدمتها موضوع الثقة في الحوكمة الرقمية، بالإضافة إلى توجهات الحلول الرقمية وتحول الحوكمة الرقمية.

وقالت وزارة الحكم المحلي إن المهرجان يهدف، بحسب القائمين عليه، إلى خلق بيئة تزدهر فيها الأفكار الجديدة، وتتحول فيها التحديات إلى فرص، ويمهد فيها التعاون الطريق نحو التقدم.

الدورة الثالثة لمهرجان «إنديجو» للحوكمة الرقمية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقامة في تونس خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)

الدورة الثالثة لمهرجان «إنديجو» للحوكمة الرقمية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقامة في تونس خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)

الدورة الثالثة لمهرجان «إنديجو» للحوكمة الرقمية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقامة في تونس خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)