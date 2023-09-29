انتشال جثة مجهولة من أحد الأحياء المهدمة جراء الفيضانات في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

انتشل فريق تابع للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين جثة مجهولة الهوية من أحد الأحياء المهدمة التي غمرتها السيول في 10 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية داخل المدينة، وفق ما أعلنته الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الجمعة.

وأكدت الهيئة استمرار أعمال الفرق التابعة لها للبحث والانتشال في مناطق عدة بمدينة درنة وضواحيها التي غمرتها الفيضانات المدمرة وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

- المسماري: 4154 حالة إجمالي وفيات فيضانات درنة حتى الآن

ولاتزال العديد من الفرق المحلية والدولية تواصل عمليات البحث وانتشال الجثامين في المناطق والأحياء المنكوبة في مدينة درنة بعد مرور أكثر من أسبوعين على كارثة الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال».

وأعلن الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري وصول عدد وفيات السيول والفيضانات في مدينة درنة إلى 4154 حالة حتى مساء الخميس.

فريق هيئة البحث عن المفقودين أثناء انتشال الجثة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

فريق هيئة البحث عن المفقودين أثناء انتشال الجثة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

فريق هيئة البحث عن المفقودين أثناء انتشال الجثة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

فريق هيئة البحث عن المفقودين أثناء انتشال الجثة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)